Yolcu otobüsü çekiciye çarptı: 12 yaralı
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Yolcu otobüsü çekiciye çarptı: 12 yaralı

Eskişehir'de bir yolcu otobüsünün çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü çekiciye çarptı: 12 yaralı
14.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:02

Eskişehir'de bir yolcu otobüsünün çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, araç içerisinde sıkışan şoför ve muavin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Kütahya-İnönü karayolu 18'incisi kilometresinde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebepten, bir firmaya ait 08 AAK 044 plakalı yolcu otobüsü, 34 08 3006 çekiciye arkadan çarptı. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüs içinde sıkışan şoför Ş.K.'yı ve ismi öğrenilemeyen muavini kısa sürede sıkıştıkları yerden kurtararak ambulansta tedavi altına aldı. Otobüste yolcu olarak bulunan ve hafifi yaralanan 10 kişi ise çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alınırken, çekici sürücü C.K.'nın ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olayla alakalı soruştura başlatıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde gerekli önlemleri alarak trafiğin tek şeritten devam etmesini sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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