Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

08.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:35

Antalya-Mersin yolu üzerinde içinde 27 yolcu bulunan seyir halindeki şehirler arası otobüste yangın çıktı. Şoförün fark etmesi sonucu tüm yolcular zarar görmeden tahliye edildi.



Antalya'dan kalkış yapan yolcu otobüsü, Diyarbakır'a gitmek üzere seyir halindeyken Alanya - Gazipaşa arasında İmamlı Kavşağında alev aldı. Otobüs şoförünün durumu erken fark etmesi büyük bir faciayı önledi. Şoför tarafından tahliye edilen araç kısa süre alev topuna döndü. İhbar üzerine Alanya ve Gazipaşa'daki itfaiye istasyonlarından giden ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs kurtarılamadı.



Kazaya ilişkin jandarma tahkikat başlatırken, yolcuların mağdur olmaması için gece diğer otobüslerle Diyarbakır'a gönderilecekleri öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA