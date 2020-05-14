Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik
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Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik

RESMİ Gazete'de yayımlanan tebliğe göre karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatlarının yeniden belirlendi.

Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik
14.05.2020 07:31 | Son Güncelleme: 14.05.2020 07:31

RESMİ Gazete'de yayımlanan tebliğe göre karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatlarının yeniden belirlendi. Tebliğe göre, 100 kilometre mesafede taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL, 2000 kilometre ve üzeri mesafede alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğe göre, yolcu otobüsü bileti taban ve tavan fiyatları belirlendi. Tebliğe göre, KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatlar 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak. 

Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL olurken, 2000 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücretler ise mesafe arttıkça yükselecek.

Ayrıca, Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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