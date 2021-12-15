Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, yolcular faciadan döndü - Haberler
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Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, yolcular faciadan döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, yolcular faciadan döndü Tırın çarptığı otobüs bariyere çarparak durabildi Karabük'te tırın çarptığı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

KARABÜK (İHA) - Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, yolcular faciadan döndü

Tırın çarptığı otobüs bariyere çarparak durabildi

KARABÜK - Karabük'te tırın çarptığı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Yolcuların büyük panik yaşadığı ve olası bir faciadan yara almadan atlatan yolcular ise başka araçla yollarına devam etti.

Kaza akşam saatlerinde Karabük- Eskipazar karayolunda meydana geldi. B.Ö. idaresindeki 78 AAP 648 plakalı tır sollama yaptığı sırada ayni istikamette seyir halinde olan A.C. idaresindeki 46 D 0200 plakalı yolcu dolu otobüse çarptı. Kontrolden çıkan otobüs orta bariyerlere çarparak durabilirken, şans eseri yolcular kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası büyük panik yaşayan yolcular ise otobüsten inerek gelen başka bir otobüs ile yollarına devam etti.

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, yolcular faciadan döndü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, yolcular faciadan döndü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, yolcular faciadan döndü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, yolcular faciadan döndü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, yolcular faciadan döndü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, yolcular faciadan döndü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, yolcular faciadan döndü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, yolcular faciadan döndü

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

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