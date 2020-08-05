Yolcu otobüsü, ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
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Yolcu otobüsü, ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

ANKARA'da yolcu otobüsünün, Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) çalışanlarını taşıyan servis midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü, ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
05.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:37

ANKARA'da yolcu otobüsünün, Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) çalışanlarını taşıyan servis midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu üzeri Yaşamkent mevkisinde meydana geldi. Edirne'den Hatay'a giden Furkan İ. yönetimindeki HAS Turizm'e ait 31 AVZ 72 plakalı yolcu otobüsü, Gölbaşı yönünde ASELSAN personelini taşıyan Ramazan K.'nın kullandığı 06 C 6968 plakalı servis midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan midibüste bulunan 17 yolcudan Birol Üneşi (39) olay yerinde öldü, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 8 yaralı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirlendi. 

'CAMLARDAN KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK'

Midibüsteki yolculardan Beyzanur Yıldırım, "Ben uyuyordum, birden çarpışma sesi duydum. Sonra çığlıklar geldi, camlar kırıldı bir anda. Şükürler olsun ki durabildik. Çıkabilenler kendini camlardan dışarı attı" dedi. Polis ekipleri otobüs sürücüsünü gözaltına alırken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı. 

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Kaynak: DHA

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