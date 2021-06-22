Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
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Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da, içerisinde 20 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünde çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'da, içerisinde 20 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünde çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Damlalı Boğazı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan, Ankara'ya giden ve içerisinde 20 yolcunun olduğu 42 AAG 308 plakalı yolcu otobüsünden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden otobüsün şoförü aracı yol kenarına park ederek yolcuları tahliye ettikten sonra itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı ve Tınaztepe itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızla yangına müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık yarım saatin sonunda otobüs alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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