YOLCU OTOBÜSLERİNİN ÖNÜNÜ KESİP ASKER EĞLENCESİ YAPTILAR

ESENLER, TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nda, bir grup araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak asker eğlencesi düzenledi.

ESENLER, TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nda, bir grup araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak asker eğlencesi düzenledi. Yolcu otobüslerinin de ilerlemesini engelleyenlerin yolu kapattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler, TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nda, bir grup asker konvoyu düzenledi. Gruptakiler, arkalarındaki yolcu otobüsüne aldırış etmeden yolu kapattı. Araçlarından inen gruptakiler, askere giden kişiyi alıp havaya attı. Kendilerine korna çalarak tepki gösteren sürücülere aldırış etmeyen grup, konvoy yapmaya devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı