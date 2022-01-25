Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmeye başlandı - Haberler
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Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmeye başlandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Yolcu otobüslerinin, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden İstanbul istikametine geçişi kontrollü sağlanmaya başlandı.

İSTANBUL (AA) - Yolcu otobüslerinin, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden İstanbul istikametine geçişi kontrollü sağlanmaya başlandı.

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminden geçiş kısıtlaması kapsamında bölgedeki bir dinlenme tesisinin araç parkı alanında bekletilen otobüsler, İstanbul yönüne hareket ediyor.

Bölgeden Düzce, Sakarya ve Kocaeli'ye gidecek otobüslerin geçişine izin veriliyor.

Ayrıca güzergahtan Düzce, Sakarya ve Kocaeli'ye gideceklerin dışında tır geçişine müsaade edilmiyor. İstanbul'a gidecek tırlar, dinlenme tesisinin araç parkına yönlendiriliyor.

Öte yandan bölgede trafik ve karayolları ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.

Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmeye başlandı

Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmeye başlandı

Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmeye başlandı

Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmeye başlandı

Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmeye başlandı

Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmeye başlandı

Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmeye başlandı

Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmeye başlandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Güncel, Haber

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