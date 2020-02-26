Yolcu otobüslerinde kaçak sigara ele geçirildi
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Yolcu otobüslerinde kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda 3 yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

26.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:18
Yolcu otobüslerinde kaçak sigara ele geçirildi

'da ekipleri tarafından 'nda 3 yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisinde yol kontrolü ve arama çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmada 3 yolcu otobüsünde toplam 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 14 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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