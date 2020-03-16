Yolcu otobüsleri dezenfektanla temizleniyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Adıyaman, Wuhan, Güncel

Yolcu otobüsleri dezenfektanla temizleniyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı Adıyaman'daki yolcu otobüsleri dezenfekte ediliyor.

16.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:27
Yolcu otobüsleri dezenfektanla temizleniyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı Adıyaman'daki yolcu otobüsleri dezenfekte ediliyor.


Virüsün ortaya çıktığı günden bu yana, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, önlem almayı sürdüren Adıyaman'daki şehirler arası otobüs firmaları tarafından korona virüsüne karşı otobüsleri dezenfektan yapıyor. Özel kıyafetli görevliler tarafından yapılan dezenfektan işlemleri aynı zamanda yolcularında rahatlıkla yolculuk etmesine neden oluyor.


Adıyaman'a gelen ve Adıyaman'dan çıkarak başka illere yolcu taşıyan otobüslerin sürekli kontrol altında tutulduğu da belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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