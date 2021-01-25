Yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

25.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:51
Yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

ADIYAMAN'da, yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet Yılmaz Doğan, ağır yaralandı.

ADIYAMAN'da, yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet Yılmaz Doğan, ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah Koçak yönetimindeki 02 M 0052 plakalı yolcu minibüsü ile Ahmet Yılmaz Doğan'ın kullandığı 02 HH 974 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletten yola savrulan Doğan, yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Ahmet Yılmaz Doğan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Fernando Muslera
Tüm Haberler Rusya Nijerya Başakşehir Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 22:04:45. #1.14#
title