OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yolcu minibüsünde 11 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E90 otoyolunda uygulama noktasında, şüphe üzerine şehirler arası taşımacılık yapan bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Ekipler, narkotik eğitimli köpeği kullanarak yaptığı aramada bir çuvalda 11 kilo 150 gram buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.