Son dakika haberleri... Yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haberleri... Yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

28.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:51

Son dakika gündem haberi... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile tır, yoğun sisten dolayı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

-İHA-

Son dakika haberleri... Yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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