Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
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Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı Karabük'te otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı

KARABÜK - Karabük'te otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Caddede meydana geldi. Umut Arslan 78 M 0047 plakalı yolcu minibüsü ile AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz idaresindeki 78 AAK 546 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Umut Kirenli (7), Serdar Kirenli (39), Ömür Aksoy (44), Emrecan Aksoy ve Emine Aksoy ile otomobilde bulunan Milletvekili Danışmanı Gürkan Özcan, Fuat Aslankaya ve Gazeteci Mehmet Aşar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Özel Medikar ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz olay yerine gelerek kaza ile ilgili bilgi aldı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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