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Yolcu minibüsü, otomobili metrelerce sürükledi

Yolcu minibüsü, otomobili metrelerce sürükledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta akşam saatlerinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, otomobile çarparak metrelerce sürükledi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta akşam saatlerinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, otomobile çarparak metrelerce sürükledi.

Olay akşam saatlerinde Fevkani köprü üstünde meydana geldi. İddiaya göre 34 EUF 110 plakalı yolcu minibüsü, şehir merkezi istikametine seyir halindeyken sağ şeritten gelen 06 KKC 69 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, otomobili metrelerce sürükledi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Babalarını görmek isterken, ölümden döndüler

Öte yandan otomobildeki sürücü ve yolcuların kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan babalarını görmek için hastaneye gittiği öğrenildi. Kazanın ardından otomobilde bulunan yolcular, başka bir araçla hastaneye gitti. - ZONGULDAK

Yolcu minibüsü, otomobili metrelerce sürükledi

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