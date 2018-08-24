Yolcu Minibüsü Otomobil ile Çarpıştı: 4'ü Ağır 10 Yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Gaziantep'e seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 19 BR 860 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 31 KJK 27 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yolcu minibüsünde yaralanarak sıkışan yolcular, ihbar üzerine olay giden itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. 4'ü ağır 10 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Erhan Subaşı/İHA)