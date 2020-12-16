Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı (2)
16.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:06
Şanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta, Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı yolcu minibüsünün, yan yoldan aniden önüne çıkan hafif ticari araç nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, 1,5 metre yükseklikteki yan...
MİNİBÜSÜN DEVRİLME ANI KAMERADA
Diyarbakır- Şanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta, Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı yolcu minibüsünün, yan yoldan aniden önüne çıkan hafif ticari araç nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, 1,5 metre yükseklikteki yan yola devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK