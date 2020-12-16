Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı (2)
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Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı (2)

16.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:06
Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı (2)

Şanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta, Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı yolcu minibüsünün, yan yoldan aniden önüne çıkan hafif ticari araç nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, 1,5 metre yükseklikteki yan...

MİNİBÜSÜN DEVRİLME ANI KAMERADA

Diyarbakır- Şanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta, Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı yolcu minibüsünün, yan yoldan aniden önüne çıkan hafif ticari araç nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, 1,5 metre yükseklikteki yan yola devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı (2)
Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı (2)
Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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