Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı

DİYARBAKIR'da, şehir içi yolcu minibüsünün köprülü kavşaktan yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, 1,5 metrelik yükseklikten yola devrildi. Malkoç'un önüne yan yoldan aniden otomobil çıkması sonucu meydana geldiği öne sürülen kazada, 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücü Ahmet Malkoç ile 6 yolcuyu ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK