Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı

16.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:28
Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı

DİYARBAKIR'da, şehir içi yolcu minibüsünün köprülü kavşaktan yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, şehir içi yolcu minibüsünün köprülü kavşaktan yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, 1,5 metrelik yükseklikten yola devrildi. Malkoç'un önüne yan yoldan aniden otomobil çıkması sonucu meydana geldiği öne sürülen kazada, 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücü Ahmet Malkoç ile 6 yolcuyu ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı
Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı
Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı
Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı
Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı
Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı
Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

İlgili Haberler

DİYARBAKIR - Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı - Güvenlik kamerası
DİYARBAKIR - Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı - Güvenlik kamerası
Yağmurla kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 6 yaralı
Yağmurla kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 6 yaralı
Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı
Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay İlham Aliyev Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Haluk Bilginer
Spor Neymar Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Samsun Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:34:59. #1.14#
title