Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 4 yaralı Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 4 yaralıSAKARYA'da, yolcu minibüsünün önünde ilerlemekte olan kamyona arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 4 yaralı

SAKARYA'da, yolcu minibüsünün önünde ilerlemekte olan kamyona arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul ile Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan Hüseyin Türk idaresindeki 34 ZU 3581 plakalı minibüs önünde ilerlemekte olan Savaş Gürdoğan idaresindeki 26 ZD 535 plakalı boş palet yüklü kamyona arkadan çarptı. Minibüs motor kısmı kamyonun kasasının altına girerken, minibüste bulunan 7 kişiden 4'ü yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan 4 kişiyi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir şeridin kapanması nedeniyle yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan minibüs sürücüsü Hüseyin Türk, 'Kamyon sağa doğru manevra yapınca kaçamadım ve çaptım' diye iddiada bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA