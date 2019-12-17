Yolcu minibüsü ile tır çarpıştı
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Yolcu minibüsü ile tır çarpıştı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ambulanslar sevk edildi.

17.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:30

'un ilçesinde, yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ambulanslar sevk edildi.

İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde minibüs ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Yaralıların bulundukları yerden çıkartılması için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yolcu minibüsü ile tır çarpıştı
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