Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Sakarya Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 54 BM 800 plakalı otomobil ile E.B. idaresindeki 54 M 0426 plakalı yolcu minibüsü üniversite caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpma sonrasında iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada yolcu minibüsü içinde bulunan 8 yolcu yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından 5'i ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine, 3 kişi ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA