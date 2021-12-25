Yolcu minibüsü ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Yolcu minibüsü ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu minibüsü ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu minibüsü ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muhammet Emin Kuş'un kullandığı 09 M 2505 plakalı Söke- Efeler hattına yolcu taşıyan minibüs, Aydın- İzmir kara yolu Sandıklı kavşağı yakınlarında, Saadettin Efe Candan'ın (10) kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralının başına vatandaşlarca tampon yapıldı. Sağlık ekiplerince tedavisine devam edilen yaralı, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu minibüsü ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Yolcu minibüsü ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Yolcu minibüsü ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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