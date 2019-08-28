28.08.2019 18:29

Yolcu minibüsü, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 11 yaralı

İzmir'deki kazada can pazarı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, yolcu taşıyan minibüsün hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve can pazarının yaşandığı feci trafik kazasında 1'i yabancı uyruklu 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozköy Mahallesi Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönüne giden A.D.'nin kullandığı 35 FA 780 plakalı minibüs, içindeki yolcularla seyir halindeydi. Bu sırada minibüs, aynı yöndeki S.A. yönetimindeki 34 DY 2884 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 1'i yabancı uyruklu olmak üzere yolculardan; D.E., A.V., H.D., B.A., A.A., A.Y., M.B., S.Ö., F.A., H.U., ve Y.A. olmak üzere toplamda 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı 11 yaralıyı ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve çoğunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyon ve minibüs sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza sonrası minibüs şoförü gözyaşlarını boğuldu.

Kaynak: İHA