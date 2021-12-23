Yolcu minibüsü genç kadına çarptı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Uğur Mumcu kavşağında yolcu minibüsü durağa gireceği sırada aracın kayması sonucunda genç bir kadına çarptı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Uğur Mumcu kavşağında bulunan dolmuş durağında meydana geldi. İddiaya göre durağa giriş yapan yolcu minibüsü kar yağışı nedeniyle aracın kayması sonucunda genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın ayağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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