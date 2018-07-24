Yolcu minibüsü evin duvarına çarptı: 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bir evin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Gönüloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arslan O. yönetimindeki 58 M 9431 plakalı yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan Önder K. (25), Kamil E. (53), Nurhan K. ve Abdurrahman Y. yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.