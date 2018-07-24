Yolcu Minibüsü Evin Duvarına Çarptı: 5 Yaralı

Yolcu Minibüsü Evin Duvarına Çarptı: 5 Yaralı

Yolcu minibüsü evin duvarına çarptı: 5 yaralıSİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bir evin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü evin duvarına çarptı: 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bir evin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Gönüloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arslan O. yönetimindeki 58 M 9431 plakalı yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan Önder K. (25), Kamil E. (53), Nurhan K. ve Abdurrahman Y. yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.