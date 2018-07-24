Yolcu Minibüsü Evin Duvarına Çarptı: 5 Yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bir evin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bir evin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arslan Ordu (30) yönetimindeki 58 M 9431 plakalı yolcu minibüsü, Gönüloğlu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan Önder Keleş (25), Kamil Ersan (53), Nurhan Kıraç (20) ve Abdurrahman Yılmaz (80) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.