Yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı - ZONGULDAK
Zonguldak'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde Hasan K'nın kullandığı 67 M 0248 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 GA 3880 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle refüje çarparak devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, kamyonetle çarpışan yolcu minibüsünün refüje çarptıktan sonra devrildiği görülüyor.
VİDEO: Yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı - ZONGULDAK