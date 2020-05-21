Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı
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Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı Şanlıurfa'da sosyal mesafe kuralına uymayarak kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

21.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:00

Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sosyal mesafe kuralına uymayarak kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Dağyanı mevkisinde yaşandı. Şanlıurfa - Viranşehir arasında sosyal mesafe kuralına uymayarak kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Emel M., Ahmet Cemil D., Özgür A., Rahime Ç., Resul Ç., Azranur Ç., İbrahim Halil Ç., Hacı Bekir Ç., Azat B., Mehmet Y., Melahat Ö., Mecit El C. ve Avs El C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa merkez ve Viranşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

Kaynak: İHA

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