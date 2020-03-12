Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde çığ düştü.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde çığ düştü. Bu sırada yoldan geçen minibüs, saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünden kent merkezine gitmekte olan yolcu minibüsünün geçişi sırasında çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, minibüsün saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtulduğu belirtildi. Yolu ulaşıma kapatan kar kütleleri, köylüler tarafından temizlendi. - SİİRT

Kaynak: İHA