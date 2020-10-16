Yolcu midibüsünde uyuşturucuyla yakalandı
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Yolcu midibüsünde uyuşturucuyla yakalandı

16.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:23
Yolcu midibüsünde uyuşturucuyla yakalandı

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yolcu midibüsünün bagajında yapılan aramada 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yolcu midibüsünün bagajında yapılan aramada 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.S.K. adlı yolcu, gözaltına alındı.

?İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S.K.'nin Bingöl'den uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. M.S.K.'yi takibe alan ekipler, bindiği midibüsü durdurup, arama yaptı. M.S.'nin bagajındaki çantasında 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.K.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.


Yolcu midibüsünde uyuşturucuyla yakalandı
Yolcu midibüsünde uyuşturucuyla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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