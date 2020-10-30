Yolcu midibüsünde 7 kilo esrar ele geçirildi

Yolcu midibüsünde 7 kilo esrar ele geçirildiANKARA'da polisin yaptığı yol kontrolü sırasında, durdurulan yolcu midibüsünde narkotik dedektör köpeği 'BENA'nın yardımıyla 7 kilo 120 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yolcu midibüsünde 7 kilo esrar ele geçirildi

ANKARA'da polisin yaptığı yol kontrolü sırasında, durdurulan yolcu midibüsünde narkotik dedektör köpeği 'BENA'nın yardımıyla 7 kilo 120 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik denetimleri kapsamında Ankara-Samsun karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerinde O.B. yönetimindeki 53 AP 088 plakalı midibüsü durdurdu. Midibüste arama yapan ekipler, O.B. ile yanındaki G.Y.'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine narkotik dedektör köpeği 'BENA'nın yardımıyla aramalarını sürdürdü. 'BENA'nın midibüsün tavan kısmına tepki vermesi üzerine, ekipler merdiven yardımıyla tavana çıktı. Havalandırma kapağının altında siyah bir çöp poşeti fark eden ekipler, içerisindeki maddenin esrar olduğunu belirledi. 7 kilo 120 gram esrar ele geçiren ekipler, sürücü O.B. ile yanındaki G.Y.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı