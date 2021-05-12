Yolcu midibüsü yangında kullanılamaz hale geldi
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Yolcu midibüsü yangında kullanılamaz hale geldi

Yolcu midibüsü yangında kullanılamaz hale geldi
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, hareket halindeki yolcu midibüsü bir anda alev aldı.

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, hareket halindeki yolcu midibüsü bir anda alev aldı. Midibüs, yangında kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saba saatlerinde Güney ilçesinde meydana geldi. Denizli'den Güney'e giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 TC 562 plakalı yolcu midibüsünün motor kısmından, dumanlar yükselmeye başladı. Aracında yolcu bulunmayan sürücü, Üçeylül Mahallesi yakınlarında midibüsü yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Motor kısmında başlayan yangın büyüyerek aracın tamamını sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının ardından kullanılamaz hale gelen yolcu midibüsü, metal yığınına döndü. 


Yolcu midibüsü yangında kullanılamaz hale geldi
Yolcu midibüsü yangında kullanılamaz hale geldi
Yolcu midibüsü yangında kullanılamaz hale geldi
Yolcu midibüsü yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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