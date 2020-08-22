Yolcu midibüsü şarampole devrildi: 1 yaralı
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Yolcu midibüsü şarampole devrildi: 1 yaralı

Balıkesir'de midibüsün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yolcu midibüsü şarampole devrildi: 1 yaralı
22.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:00

Balıkesir'de midibüsün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'dan Erdek'e gelmekte olan 10 E 8835 plakalı yolcu midibüsü kamplar yolunda karşı yönden gelen aracın sıkıştırması sonucunda kontrolünden çıkarak, hendeğe devrildi. Yan yatan midibüste 17 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Otobüsün içerisindeki yolcuların büyük panik yaşadığı kazada 1 kişi başından yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi, Erdek İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsün içerisindeki 16 yolcu sağlıklı bir şekilde çıkarılırken, başından yaralanan yolcu ise ambulans ile Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya karışan otobüs şoförünün ifadesine başvururken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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