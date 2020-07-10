Yolcu midibüsü devrildi, sürücü yaralandı
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Yolcu midibüsü devrildi, sürücü yaralandı

Yolcu midibüsü devrildi, sürücü yaralandıAntalya'nın Serik ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan yolcu midibüsü devrildi.

10.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:36

Yolcu midibüsü devrildi, sürücü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan yolcu midibüsü devrildi. Sürücü Abdullah C.'in yaralandığı kazada, aracın boş olması olası faciayı önledi.

Kaza saat 06.30 sıralarında Serik ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Abdullah C.'in kullandığı 07 YTE 47 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüjü aşıp karşı yöne geçti. Midibüs, ardından yolun kenarına devrildi. Sürücü Abdullah C.'in yaralandığı kazada, araçta yolcu bulunmaması olası faciayı önledi. Yaralı sürücü Abdullah C., olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Yolcu midibüsü devrildi, sürücü yaralandı

Kaynak: DHA

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