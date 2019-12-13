Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı
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Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı

100 karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu midibüsünün sürücüsü yaralandı.

13.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:14
Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı

100 karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu midibüsünün sürücüsü yaralandı.


Kaza 07.00 sıralarında D-100 karayolu istikameti Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah M.Ç. idaresindeki 41 J 4226 plakalı özel halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı. Devrilen midibüsün içinde sıkışarak yaralanan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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