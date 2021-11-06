Yolcu kılığına giren jandarma ekipleri, minibüs ve otobüslerde denetim yaptı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yolcu kılığına girerek minibüs ve halk otobüslerinde denetim gerçekleştirdi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, kural ihlallerinin azalması için minibüs ve halk otobüslerinde denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarının denetlenmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla yolcu gibi davranarak şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs ve minibüslere bindi. Sivil trafik ekipleri, sürücüleri sıkı denetime aldı. Kural ihlali yapan sürücülere kendilerini tanıtan sivil trafik ekipleri, resmi ekiplerin bulunduğu bölgede aracı durdurarak, sürücü ve yolcuları bilgilendirdi. - ELAZIĞ