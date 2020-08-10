Yolcu gibi bindiği minibüslerden 2 bin lira para çaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yolcu gibi bindiği minibüslerden 2 bin lira para çaldı

BURSA'da şehir içi özel halk minibüslerine yolcu gibi binen Y.Ö. (25) 2 minibüsten toplamda 2 bin lira para çaldı.

Yolcu gibi bindiği minibüslerden 2 bin lira para çaldı
10.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:59

BURSA'da şehir içi özel halk minibüslerine yolcu gibi binen Y.Ö. (25) 2 minibüsten toplamda 2 bin lira para çaldı. Y.Ö'nün hırsızlık yaptığı anlar minibüslerin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay merkez Yıldırım ilçesinde sefer yapan şehiriçi özel halk minibüslerinde meydana geldi. Akşam seferleri bittikten sonra paralarının eksik olduğunu fark eden 2 minibüs sürücüsü, hemen araçlarındaki güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamerasından yolcu gibi binen bir gencin paraları çaldıktan sonra minibüslerden indiğini fark eden şoförler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı. Minibüslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 minibüsten toplam 2 bin lira çalan hırsızın Y.Ö. olduğunu tespit etti. Y.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin evini tespit eden ekipler, Y.Ö'yü evinin yakınlarında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor Ekonomi
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Yaşam
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Güncel
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
2 yaşındaki Minik Nisa'nın ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü 'beraatini' istedi
2 yaşındaki Minik Nisa'nın ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü 'beraatini' istedi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Hülya Avşar Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Can Bartu Okan Buruk Robert Prosinecki Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Lübnan Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Yolcu gibi bindiği minibüslerden 2 bin lira para çaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 16:34:09. #1.15#
title