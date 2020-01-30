Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi
Norveç'te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı.
Norveç'te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı.
Norveç'in keşif gemileriyle ünlü Hurtigruten şirketi tarafından işletilen MS Nordnorge yolcu gemisi sert rüzgarla mücadele etti. O anlarsa orada bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı. Yan yatmaya başlayacakmış gibi görünen gemi bir süre sonra kıyıya yanaşabildi.
Öte yandan dev gemide ise 3 restoran, sauna ve fitness salonu bulunuyor. - OSLO