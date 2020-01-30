Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi
Haberler » Güncel » Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi - Haber

Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi

Norveç'te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı.

30.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:42
Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi

'te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı.


Norveç'in keşif gemileriyle ünlü Hurtigruten şirketi tarafından işletilen MS Nordnorge yolcu gemisi sert rüzgarla mücadele etti. O anlarsa orada bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı. Yan yatmaya başlayacakmış gibi görünen gemi bir süre sonra kıyıya yanaşabildi.


Öte yandan dev gemide ise 3 restoran, sauna ve fitness salonu bulunuyor. - OSLO

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler