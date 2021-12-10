Yolcu "Dur" dedi, taksici tekmeledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu "Dur" dedi, taksici tekmeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bilinemeyen bir nedenden ötürü yolcu ile taksiciler arasında kavga çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bilinemeyen bir nedenden ötürü yolcu ile taksiciler arasında Kavga çıktı. Taksicilerin, yerde tekmelediği yolcu "Dur" diyerek kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar olaya sessiz kaldı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, sabahın erken saatlerinde Örnek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü taksici ile Afrikalı yolcu arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma taksicinin arkadaşlarının da gelmesi ile kavgaya dönüştü. Taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi. Çevredeki vatandaşların izlemekle yetindiği olayda dayak yiyen yolcu ise, taksicilere "Yapma" diyerek kaçmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli-İHA)

Yolcu Dur dedi, taksici tekmeledi

Yolcu Dur dedi, taksici tekmeledi

İSTANBUL-KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ SANILDI, SUSTURUCULU SİLAHLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İSTANBUL-KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ SANILDI, SUSTURUCULU SİLAHLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

 Kalp krizinden öldüğü sanılan yaşlı adamın susturuculu tabancayla vurulduğu ortaya çıktı

Kalp krizinden öldüğü sanılan yaşlı adamın susturuculu tabancayla vurulduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title