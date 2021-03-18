Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcuların durakta beklemesi gerektiğini söyleyen otobüs şoförünü darp eden şahıs, daha sonra kayıplara karıştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcuların durakta beklemesi gerektiğini söyleyen otobüs şoförünü darp eden şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Yaralanan şoför ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerindeki bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 0294 plakalı otobüsün şoförü Yılmaz D., kimliği tespit edilemeyen bir yolcuyla otobüs içinde tartışma yaşadı. Otobüse binen yolcuyu, durakta beklemesi gerektiği konusunda uyaran Yılmaz D., şahsın saldırısına uğradı. Yılmaz D.'ye tekme tokat saldıran şahıs, daha sonra otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Diğer yolcuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yılmaz D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yılmaz D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Otobüste yolcu olarak bulunan vatandaşlar ise Yılmaz D.'nin otobüse binen şahsı durakta beklemesi konusunda uyardığını, daha sonra sinirlenen şahsın ise şoföre saldırdığını söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı