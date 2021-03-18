Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı

18.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:10
Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcuların durakta beklemesi gerektiğini söyleyen otobüs şoförünü darp eden şahıs, daha sonra kayıplara karıştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcuların durakta beklemesi gerektiğini söyleyen otobüs şoförünü darp eden şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Yaralanan şoför ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerindeki bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 0294 plakalı otobüsün şoförü Yılmaz D., kimliği tespit edilemeyen bir yolcuyla otobüs içinde tartışma yaşadı. Otobüse binen yolcuyu, durakta beklemesi gerektiği konusunda uyaran Yılmaz D., şahsın saldırısına uğradı. Yılmaz D.'ye tekme tokat saldıran şahıs, daha sonra otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Diğer yolcuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yılmaz D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yılmaz D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Otobüste yolcu olarak bulunan vatandaşlar ise Yılmaz D.'nin otobüse binen şahsı durakta beklemesi konusunda uyardığını, daha sonra sinirlenen şahsın ise şoföre saldırdığını söyledi. - KOCAELİ

Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı
Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Hakan Kutlu Ersun Yanal Caner Erkin Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:14:02. #1.14#
title