Yolcu dolu minibüsler çarpıştıktan sonra alev aldı: 6 yaralı
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Yolcu dolu minibüsler çarpıştıktan sonra alev aldı: 6 yaralı

Yolcu dolu minibüsler çarpıştıktan sonra alev aldı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde iki yolcu minibüsünün çarpışması sonrası çıkan yangında iki yolcu minibüsü de yanarak kül oldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki yolcu minibüsünün çarpışması sonrası çıkan yangında iki yolcu minibüsü de yanarak kül oldu. Meydana gelen kazada 4'ü yolcu 6 kişi yaralanırken, kavşakta önlem alınmaması nedeniyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 09.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7056 sokaktaki dört yol ağzında meydana geldi. İddiaya göre B.D. idaresindeki 35 M 9330 plakalı Gültepe-Pınarbaşı dolmuş hattında çalışan minibüs ile T.K yönetimindeki 35 M 8841 plakalı Pınarbaşı-Eskiçamlık hattında çalışan minibüs, sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinde çıkan yangın, diğer araca da sirayet etti. Yanmaya başlayan minibüsteki yolcular, vatandaşların çabasıyla çıkarıldı. Kaza sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada şoförler B.D. ve T.K. ile minibüslerde yolcu konumunda bulunan H.M. ve Suriye uyruklu Y.M., M.L. ve M.H.H. yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlar isyan etti

Öte yandan, kazanın olduğu bölgedeki çevre sakinleri, bu bölgede çok kaza olduğu ve önlem alınmadığı gerekçesiyle Bornova Belediyesine tepki gösterdi. Defalarca kasis yapılması istenmesine rağmen belediyenin bu konuda çaba göstermediğini öne süren vatandaşlar, "Bu kavşağa bir türlü çözüm bulunamadı, biz burada bugün diri diri yanıyorduk. Yetkililer lütfen şu kavşağa bir çözüm bulsunlar. Polislerin, itfaiyenin işi değil belediyenin işi bu. Lütfen belediye görevini yapsın. Defalarca burada ölümlü kazalar da oldu. Biz diri diri yanıyorduk. Belediye ilgilenmiyor; ihaleye mi verecekmiş ne olacakmış. Ama olan bize oluyor. Gece burada Bornova Belediyesi araçları cirit atıyor ama gelip de sorunlarla ilgilenmiyor. Yetkilere sesimizi duyuramıyoruz" şeklinde tepki gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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