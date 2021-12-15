YOLCU DESTEK VERDİ AMA TAKSİCİ CEZA YEMEKTEN KURTULAMADI

AKSARAY (DHA) - FATİH'te sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetim sırasında, taksideki yolcu taksimetre açmayan sürücüye ceza kesilmesine itiraz etti. Müşterinin ısrarlarına rağmen ekipler taksi şoförüne 652 lira ceza kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Aksaray'da taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan, taksimetre açmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim sırasında bir taksici polis ekiplerini görünce taksimetreyi açtı. Polisin durumu fark etmesi üzerine taksi durduruldu ve sürücüye ceza kesildi. Polise dakikalarca dil döken taksi şoförü, polisi ikna edemeyince taksideki müşteri de sürücüye destek çıktı. Sürücünün taksimetreyi açtığını iddia eden yolcu polisi ikna edemedi. Ekipler taksi şoförüne 652 lira cezai işlem uyguladı. Bu sırada Yaşar G. isimli taksi sürücüsü de polis ekiplerince taksimetreyi açmadığı gerekçesiyle durduruldu. Taksimetrenin yeni açıldığını tespit eden ekipler Yaşar G.'ye ceza kesti. Polisi ikna etmek için dakikalarca dil döken Yaşar G. Polis ikna olmayınca haber cilerle tartıştı. Yaşar G., '500 metre geldim. Yolculardan kemerlerini bağlamalarını isterken taksimetreyi geç açtım. Buraya geldim ceza kesildi. Pazarlık yapmamıştım" dedi. Polis Yaşar G.'ye de 652 lira ceza kesti.