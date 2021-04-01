- Yolcu acil çıkış kapısını açmak istedi, uçak acil iniş yaptı
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- Yolcu acil çıkış kapısını açmak istedi, uçak acil iniş yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Yolcu acil çıkış kapısını açmak istedi, uçak acil iniş yaptı ABD'de Spirit Havayollarına ait Cleveland-Los Angeles seferli yolcu uçağı, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması sonucu Colorado eyaletine acil iniş yaptı.

- Yolcu acil çıkış kapısını açmak istedi, uçak acil iniş yaptı

OHIO - ABD'de Spirit Havayollarına ait Cleveland-Los Angeles seferli yolcu uçağı, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması sonucu Colorado eyaletine acil iniş yaptı.

ABD'de Spirit Havayollarına ait Cleveland-Los Angeles seferli yolcu uçağında kimliği açıklanmayan bir yolcunun uçağın acil çıkış kapısını açmayı denemesi sonucu uçakta korku dolu anlar yaşandı. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 24 Mart tarihinde bir yolcunun Spirit Havayollarına ait 185 uçuş numaralı Cleveland-Los Angeles seferli yolcu uçağının acil çıkış kapısını açmaya çalışması sonucu uçağın, ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Denver kentine acil iniş yaptığı belirtildi. FAA yetkilileri tarafından, "kural tanımaz yolcu" olarak tanımlanan şahsın isimi açıklanmazken, yolcu uçağının ise sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı kaydedildi.

Uçağın Denver kentine iniş yapmasının ardından tehlikeli yolcunun güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirten Spirit Havayolları yetkilileri açıklamasında, "Kabinin içindeki hava basıncının kapıyı, herhangi bir insanın üstesinden gelemeyeceği kadar güçlü bir şekilde çerçevesine sabitlemesi nedeniyle, kapıyı açmanın imkansız olduğuna dikkat etmek önemlidir" dedi.

Uçakta yaşanan gerilim ve korku dolu anlar ise yolcuların telefon kameralarına anbean yansıdı.

- Yolcu acil çıkış kapısını açmak istedi, uçak acil iniş yaptı
- Yolcu acil çıkış kapısını açmak istedi, uçak acil iniş yaptı
- Yolcu acil çıkış kapısını açmak istedi, uçak acil iniş yaptı
- Yolcu acil çıkış kapısını açmak istedi, uçak acil iniş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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