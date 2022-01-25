Yolarda bekleyen tırcılara AFAD'tan sıcak çorba ikramı - Haberler
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Yolarda bekleyen tırcılara AFAD'tan sıcak çorba ikramı

Yolarda bekleyen tırcılara AFAD'tan sıcak çorba ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sakarya'da yoğun kar yağışı sebebi ile yollarda zorluk çeken veya bekleyen tırcılara AFAD tarafından sıcak çorba ikramında bulunuluyor.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da yoğun kar yağışı sebebi ile yollarda zorluk çeken veya bekleyen tırcılara AFAD tarafından sıcak çorba ikramında bulunuluyor.

AFAD Sakarya ekipleri yoğun kar yağışı sebebi ile yollarda zorluk çeken veya bekleyen tırcılara sıcak çorba ikramında bulundu. AFAD tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Yoğun kar yağışları nedeniyle yollarda zorluk çeken ve bekleyen tırcılarımıza sıcak çorba ikramında bulunduk. Devletimiz her daim vatandaşımızın yanında" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Yolarda bekleyen tırcılara AFAD'tan sıcak çorba ikramı

Yolarda bekleyen tırcılara AFAD'tan sıcak çorba ikramı

Yolarda bekleyen tırcılara AFAD'tan sıcak çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sakarya, AFAD, kar, Yerel, Haber

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