Yolan atılan izmarit yüzlerce ağacı küle çevirdi
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Yolan atılan izmarit yüzlerce ağacı küle çevirdi

Yolan atılan izmarit yüzlerce ağacı küle çevirdi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde duyarsız kişilerin yol kenarına attığı sigara izmariti anız yangınına neden oldu.

25.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:12

Yolan atılan izmarit yüzlerce ağacı küle çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde duyarsız kişilerin yol kenarına attığı sigara izmariti anız yangınına neden oldu. Yüzlerce ağaç alev alev yanarken, ayçiçek tarlası da yangında zarar gördü.

Olay, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi Deveyatağı mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçen araçlardan atıldığı öne sürülen sigara izmariti, alevlenerek buğday anızında yangına neden oldu. Büyüyen yangın ağaçlık alan ve ayçiçek tarlasına ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman İtfaiyesi yangına müdahale etti. 20 dönümlük anız alanında çıkan yangın sonucu yüzlerce ağaç ve ayçiçek mahsulü zarar gördü.

Yangın anında tedbiri elden bırakmayan Malkara Bölge Trafik ekipleri de trafik güvenliğini sağladı.

Yolan atılan izmarit yüzlerce ağacı küle çevirdi

Kaynak: İHA

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