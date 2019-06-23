Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağaçyurdu köyü mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce yola tuzaklanmış 2 ayrı el yapımı patlayıcı belirledi.

Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

Kaynak: AA