Yola Tuzaklanan 50 Kilo Patlayıcı İmha Edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Güvenli Mahallesi kırsalında yol kenarına tuzaklanmış 50 kilo el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "3 Aralık 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmaları neticesinde Nusaybin ilçesi kırsal Güvenli Mahallesi yolunda yapılan arama neticesinde yolun kenarında bulunan taş yığınları arasına tuzaklanmış, fünyesi ve uzaktan kumandalı ateşleme sistemi irtibatı bulunan 50 kilogram EYP patlayıcı madde ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada EYP'nin kontrollü olarak imha edildiği belirtildi. - MARDİN