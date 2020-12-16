Son dakika! Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs polise tekme savurdu
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Son dakika! Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs polise tekme savurdu

16.12.2020 00:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:56

Edinilen son dakika haberine göre Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs polise tekme savurdu Tekirdağ'ın Malkara ilçesine yol kenarına tuvaletini yapan şahıs, esnafa da rahatsızlık verdi.

Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs polise tekme savurdu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesine yol kenarına tuvaletini yapan şahıs, esnafa da rahatsızlık verdi. Polislere de mukavemet eden şahıs gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde 14 Kasım Caddesi üzerinde M.A. isimli şahıs, açık iş yerlerine giderek, esnaflardan şarj aleti istedi. İstediği olmayınca öfkesine hakim olamayan M.A. tavırlarıyla esnafı canından bezdirdi. Hiç kimseye aldırış etmeyen şahıs, kaldırıma çıkıp bir de tuvaletini yaptı.

Çileden çıkan esnaf, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli şahsı yakaladı. Polislere de tekme atarak, mukavemet gösteren saldırgan gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

Karakola ifade için giden esnafın ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Son dakika! Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs polise tekme savurdu
Son dakika! Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs polise tekme savurdu
Son dakika! Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs polise tekme savurdu
Son dakika! Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs polise tekme savurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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