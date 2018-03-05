Yola Tedbirsiz Çıkan Yayalara Otomobil Çarptı

Gaziantep'te yola tedbirsiz çıkan iki yayaya otomobil çarptı. Yayaların yola savrulması ise kameralar tarafından görüntülendi.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı'nda yaşandı. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, tramvay durağı istikametinden gelen 2 kişinin araçlara yeşil ışık yandığı sırada aniden kavşağa girdiği görülüyor. Bu sırada seyir halinde olan bir aracın çarptığı yayalar yola savruldu. Kaza sonrası çevredekiler yere düşen yaralıların yanına koştu. Yaralılar 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. - GAZİANTEP