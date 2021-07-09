Yola savrulan lastikler tehlike oluşturdu
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Yola savrulan lastikler tehlike oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan - Haberler | Güncel

Yola savrulan lastikler tehlike oluşturdu Karabük'te seyir halindeki kamyonetin üzerinden yola savrulan araç lastikleri karayolunda tehlike oluşturdu.

Yola savrulan lastikler tehlike oluşturdu

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeki kamyonetin üzerinden yola savrulan araç lastikleri karayolunda tehlike oluşturdu.

Kastamonu istikametinden Karabük istikametine giden 78 AAV 981 plakalı kamyonetin kasasındaki lastikler halatların kopması sonucu Bostanbükü köyü mevkisinde yola düştü. Kamyonetin arkasından gelen diğer sürücülerin uyarısıyla kamyonet sürücüsü dururken, lastikler diğer sürücülerin yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreli yol ulaşıma kapanırken, sürücü lastikleri kamyonete yükleyerek tekrar yoluna devam ederken, yaşanan olayda şans eseri kaza olmadan atlatılması ise faciayı önledi.

Yola savrulan lastikler tehlike oluşturdu
Yola savrulan lastikler tehlike oluşturdu
Yola savrulan lastikler tehlike oluşturdu
Yola savrulan lastikler tehlike oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan

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